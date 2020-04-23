Игрок “Шахтера” поразил невероятной техникой (ВИДЕО)

Хавбек “Шахтера” Михаил Мудрик очередной раз продемонстрировал свое мастерство. Сообщает сайт EURO.com.ua
В своем інстаграмі полузащитник “горняков” выложил два свежих видео с невероятным приемом мяча и спросил подписчиков, какое из них лучше.
Про сорт здесь.
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Real🤪/fake🥴? Если хочешь чтобы прилипал Нужно чтобы ты на поле спал Или просто намазал 🍯😋? Какое думаете лучше видео это или следующее?😳🤨🤔🤔
Добавим, в текущем сезоне Мудрик провел за “Шахтер” 11 матчей во всех турнирах.
Источник: sportanalytic.com