Четверг, 23 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИгрок “Шахтера” поразил невероятной техникой (ВИДЕО)
Футбол

Игрок “Шахтера” поразил невероятной техникой (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Хавбек “Шахтера” Михаил Мудрик очередной раз продемонстрировал свое мастерство. Сообщает сайт EURO.com.ua

В своем інстаграмі полузащитник “горняков” выложил два свежих видео с невероятным приемом мяча и спросил подписчиков, какое из них лучше.

Про сорт здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Real🤪/fake🥴? Если хочешь чтобы прилипал Нужно чтобы ты на поле спал Или просто намазал 🍯😋? Какое думаете лучше видео это или следующее?😳🤨🤔🤔

Читайте также:  Бондаренко вывел Виторию Гимараэш в следующий раунд Кубка лиги

Публикация вот MM10🧸🦋Boy with big dreams… (@mmudryk10) 22 Апр 2020 в 11:42 PDT

Добавим, в текущем сезоне Мудрик провел за “Шахтер” 11 матчей во всех турнирах.

Источник: sportanalytic.com

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 + 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Сергей Кравченко
Капитан СК Днепр-1: Непопадание в первую шестерку? Не трагедия

Эмерсон Палмьери
Ювентус начал переговоры по защитнику Челси

Миккель Дуэлунд
Талант Динамо восстановился после травмы

Марсело Брозович
Интер готов предложить Брозовичу новый контракт

Поворознюк: Рафаилов – старый и больной человек

Закрыть