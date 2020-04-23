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Футбол

Интер готов предложить Брозовичу новый контракт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марсело Брозович

Спрос со стороны грандов европейского футбола в лице “Реал” и “Ливерпуля” к полузащитнику сборной Хорватии Марцело Брозовичу вынуждает миланский “Интер” пересмотреть условия контракта своего игрока.

Как сообщает Tuttosport, в ближайшее время руководство “нерадзурри” предложит своему полузащитнику новое, улучшенное соглашение, которое будет рассчитано на три сезона и согласно которому годовой оклад игрока вырастет до 4,5 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету 27-летнего полузащитника миланского гранда 32 матча во всех турнирах, три гола и пять результативных передач. Контракт игрока истекает через два года.

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Про сорт здесь.

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Тэги: ИнтерконтрактМарсело Брозович
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