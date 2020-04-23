Известный журналист посоветовал обратить Динамо внимание на таджикского тренера

Один из самых авторитетных российских журналистов Алексей Андронов раскрыл подробности своего заявления, о том, что в России есть несколько тренеров, которым по силе возглавить киевское “Динамо”.

По словам журналиста, столичный клуб может существенно добавить, если пригласит таджикского специалиста Курбана Бердыева, который после увольнения с “Рубина” почти год находится без работы.

«Речь о гражданине Таджикистана Курбане Бердыеве. Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей «Динамо». Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу. Так что все зависит от того, что сейчас нужно «Динамо» – «шашечки или ехать». Если «шашечки» – можно искать дальше у себя, а если «ехать» – почему бы и не с Бердыевым? В Ростове он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов» Про сорт здесь.

Напомним, со скромными “Ростовом” и “Рубином” Берддыев неоднократно финишировал на призовых места в чемпионате России, причем, дважды под его руководством клуба с Татарстана становился чемпионом.