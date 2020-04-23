Капитан СК Днепр-1: Непопадание в первую шестерку? Не трагедия

Один из ветеранов днепровского СК “Днепр-1” Сергей Кравченко подвел итоги предварительного этапа чемпионата Украины по футболу.

Несмотря на то, что многие выдели прошлогоднего чемпиона Первой лиги борцом за зону еврокубков, команда после 22 туров финишировала во второй шестерке. Тем не мене, в клубе не расстроились, так, как считают, что это истинный уровень команды, подытожил Сергей Кравченко.

Непопадание в первую шестерку? Не трагедия, но были надежды на топ-6. Считаю, что мы объективно не попали в первую шестерку по игре. Нам не хватило всего одного очка. Можно вспоминать много матчей, как с той же «Александрией», когда судья придумал два пенальти. Уже нет смысла об этом говорить. Считаю, что тот уровень футбола, который мы показывали, не дотягивал до первой шестерки. Мы на своем месте» Про сорт здесь.