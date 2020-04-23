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Футбол

Поворознюк: Рафаилов – старый и больной человек

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент “Ингульца” Александр Поворознюк отреагировал на слова бывшего генерального директора “Зари” Сергея Рафаилова. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Что касается Рафаилова, то меня воспитывали с уважением к старым людям, а в данном случае еще и немного к больному. Давайте об этом забудем, не хочу тратить время на таких людей.

Про сорт здесь.

“Начал меня упрекать, что я езжу на машине с номерами “Папа”. Он даже не понимает, насколько они мне дороги. С каждого двора собирали мне на подарок на день рождения за то, что я принял предприятие с банкротом и вывел их за пять лет в топ-100 предприятий Украины. Подарили за то, что они теперь ничего не требуют. Я горжусь, что езжу на таких номерах “, – сказал Поворознюк в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

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Напомним, ранее Рафаилов в одном из интервью заявил, что Поврознюк имеет психические расстройства.

Источник: sportanalytic.com

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