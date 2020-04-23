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Футбол

Ряд клубов АПЛ готовы досрочно завершить сезон

Андрей ОгородникНет комментариев
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АПЛ

Неудачные попытки побороть коронавирус, как в Британии, так и по всему миру, ставят под вопрос целесообразность возобновления чемпионата Англии.

По информации ряда британских СМИ, сразу несколько известных клубов АПЛ готовы отказаться от продолжения сезона. В клубах считают нецелесообразным тратить финансы на тестирование футболистов, что должно стать нормой в случае возобновления чемпионата. Лучше эти деньги направить на борьбу с пандемией, отмечает пресса.

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Также очень многих клубов пугает сильно насыщенный график, который может стать причиной высокой травматичности игроков, особенно речь идет о возрастных футболистах, которые не факт, что смогут выдержать такую интенсивность.

Про сорт здесь.

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Тэги: АПЛкарантинкороанвирус
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