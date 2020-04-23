Шахтер в 2011 году претендовал на Денилсона

Известный бразильский полузащитник Денилсон, которое долгое время выступал в составе лондонского “Арсенала”, мог в свое время оказаться в чемпионате Украины.

По словам футболиста, донецкий “Шахтер” в 2011 году пытался договорится с “канонирами” о его переходе, но в итоге он вернулся в чемпионат Бразилии.

Меня собирались отдать в аренду другим клубам. Одной из заинтересованных сторон был «Шахтер». Был также интерес со стороны «Севильи», представитель клуба даже обедал в моем доме. Про сорт здесь.

Я попросил вернуться в Бразилию. На самом деле я бы перешел во «Флуминенсе». Но получилось в «Сан-Паулу

Напомним, за год до этого, “Шахтер” подписал из лондонского “Арсенала” Эдуардо Да Силву.