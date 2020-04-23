Шевченко исключил вариант совмещения работы тренера сборной Украины с клубом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не собирается переходить в клубный футбол, пока находится на контракте в УАФ.

Несмотря на то, что слухи час от часу приписывают специалисту работу в “Милане” и “Динамо”, он не считает целесообразным совмещать две должности.

«Назначение Валерия Лобановского на должность главного тренера сборной Украины, вне всяких сомнений, стало большим событием для нашей страны. Было много споров по поводу совмещения двух постов – в «Динамо» и национальной команде. Но тогда это казалось оправданно. Про сорт здесь.

Сегодня, считаю, это нереально, а в то время, в отдельных странах, такое пересечение могло принести пользу.

Напомним, во главе сборной Украины Андрей Шевченко привел команду к победе в Лиге Наций и выиграл отборочную группу к ЕВРО 2020.