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Шевченко: Лобановский хотел знать все о “Милан”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, как общался с Валерием Лобановским после своего перехода в “Милан”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Словами трудно описать все то, что Валерий Лобановский для меня сделал. Каждый день – это новый урок, каждый день ты заносил себе в копилку. Впрочем, больше всего запоминаются те моменты, которые происходили уже после того, как я перешел в “Милан”.

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Про сорт здесь.

Была у нас такая традиция: прилета на матчи сборной, меня всегда ждала в аэропорту машина, которую посылал за мной Васильевич. Прежде всего я ехал на базу, поднимался к нему в номер, и мы по несколько часов там разговаривали.

Тренеру было важно все – методика работы, тренировочный процесс, физические нагрузки, тактика, бытовые вопросы, давление СМИ и болельщиков и так далее. Все мелочи и детали. Я, кстати, приезжал к нему с конспектами, в которых фиксировал много вещей”, – сказал Шевченко .

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Источник: sportanalytic.com

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