Талант Динамо восстановился после травмы

Полузащитник киевского “Динамо” Миккель Дуэлунд восстановился после очередного повреждения.

Сыграв в первом матче после возобновления сезона, датский полузащитник вскоре вновь травмировался, из-за чего не играл в последних поединках перед карантином. Тем не менее, по словам игрока, он уже полностью залечил повреждение и готов работать в полную силу.

Отметим, будучи одним из главных талантов датского футбола, в чемпионате Украины Дуэлунд никак не может заиграть, во многом из постоянных травма. К примеру, в нынешнем сезон игрок принял участие лишь в четырех матчах “Динамо” во всех турнирах.

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