Четверг, 23 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТалант Динамо восстановился после травмы
Футбол

Талант Динамо восстановился после травмы

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Миккель Дуэлунд

Полузащитник киевского “Динамо” Миккель Дуэлунд восстановился после очередного повреждения.

Сыграв в первом матче после возобновления сезона, датский полузащитник вскоре вновь травмировался, из-за чего не играл в последних поединках перед карантином. Тем не менее, по словам игрока, он уже полностью залечил повреждение и готов работать в полную силу.

Отметим, будучи одним из главных талантов датского футбола, в чемпионате Украины Дуэлунд никак не может заиграть, во многом из постоянных травма. К примеру, в нынешнем сезон игрок принял участие лишь в четырех матчах “Динамо” во всех турнирах.

Читайте также:  Челси нашел в России замену Фабрегасу?

Про сорт здесь.

загрузка...
Тэги: ДинамоМиккель Дуэлундтравма
Написать комментарий

Добавить комментарий

15 − 12 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Марсело Брозович
Интер готов предложить Брозовичу новый контракт

Поворознюк: Рафаилов – старый и больной человек

Аркадиуш Милик
Челси попытается усилиться Миликом

Эдинсон Кавани
Будущие владельцы Ньюкасла готовят мощное усиление состава

Александр Поворознюк
Владелец Ингульца в грубой форме ответил Рафаилову

Закрыть