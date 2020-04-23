Владелец Ингульца в грубой форме ответил Рафаилову

Один из самых одиозных президентов среди клубов Первой лиги Александр Поворознюк не стал выбирать выражения в адрес бывшего генерального директора луганской “Зари” Сергея Рафаилова.

Экс-функционер не однократно критиковал “Ингулец”, его владельца, а также в открытую заявлял бессмысленность существования клуба с Петровое.

Меня родители учили с уважением относиться к старым людям, а тут еще и к немного больному человеку. Поэтому давайте просто об этом забудем. Я с такими людьми не хочу тратить время, потому что у него либо старческое, либо психически больной человек. Про сорт здесь.

Хоть бы зашел в интернет и посмотрел. Начал меня упрекать, что я езжу на джипе с номерами «Папа». Он просто не понимает, насколько они мне дороги. Все пайщики всех моих корпораций агрофирмы скидывались из каждого двора по 2-3 гривны, чтобы подарить мне на день рождения.

Подарок за то, что я предприятие в банкротстве и вывел за 5 лет в топ-100 лучших предприятий Украины. Они живут припеваючи, ни в чем не нуждаются. У них хлеб сейчас по 3.50.

Они мне подарили номера «Папа». Я горжусь этим, что они мне подарили, что я в таком авторитете у них. Они хотели написать «Батько», но одной буквы не хватило на слово.

И это чудилище, даже не знаю, как его назвать, чучело галимое, он начал мне рассказывать, что я больной человек, потому что езжу с номерами «Папа». Да ты сделай что-нибудь в этой жизни столько я сделал, а потом уже будешь говорить

Напомним, на профессиональном уровне последняя встреча между “Ингульцом” и “Зарей” состоялась в прошлом году, когда команда Поворознюка выбила клуб Рафаилова из Кубка Украины, с тех пор бывший ген.директор “Зари” неоднократно критиковал клуб Первой лиги и его владельца.