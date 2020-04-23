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Футбол

Ювентус начал переговоры по защитнику Челси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эмерсон Палмьери

Лучшая команда Италии последних лет туринский “Ювентус” намерен усилить линию обороны бразильским защитником лондонского “Челси” Эмерсоном Палмьери.

По словам известного итальянского журналиста Николо Скиры, инициатором приглашения 25-летнего футболиста выступает главный тренер “Ювентуса” Маурицио Сарри, который хорошо знаком с игроком по работе в “Челси”. Переговоры по трансферу защитника уже стартовали, сделку оценивают в 25 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Эмерсона Палмьери восемнадцать матчей в составе лондонского “Челси”, в которых он отличился одной результативной передачей.

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Про сорт здесь.

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Тэги: ЧелсиЭмерсон ПалмьериЮвентус
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