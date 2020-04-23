Ювентус начал переговоры по защитнику Челси

Лучшая команда Италии последних лет туринский “Ювентус” намерен усилить линию обороны бразильским защитником лондонского “Челси” Эмерсоном Палмьери.

По словам известного итальянского журналиста Николо Скиры, инициатором приглашения 25-летнего футболиста выступает главный тренер “Ювентуса” Маурицио Сарри, который хорошо знаком с игроком по работе в “Челси”. Переговоры по трансферу защитника уже стартовали, сделку оценивают в 25 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Эмерсона Палмьери восемнадцать матчей в составе лондонского “Челси”, в которых он отличился одной результативной передачей.

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