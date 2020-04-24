Пятов назвал лучшего тренера, с которым когда-либо работал в сборной

Страж ворот донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов похвалил тренера национальной команды Андрея Шевченко.

По словам игрока, специалист захотел поменять игру команды и сумел сделать.

«Наверное, лучше Шевы я ни с кем не работал в сборной. Он захотел что-то поменять. Все-таки поиграл в Европе, работал со многими тренерами. Ему импонирует эта модель игры, он ее попробовал. Набрал помощников-единомышленников. Они делают большой объем работы», – сказал Пятов в интервью «Циганик Live» на FootballHub

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