Рафаилов: Эта жирная существо поражает своей тупостью и хамством

Бывший генеральный директор “Зари” Сергей Рафаилов вероятно, прокомментировал недавние слова президента “Ингульца” Александра Поворознюка в свою сторону. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Всегда считал свиней достаточно умными животными, но эта жирная существо просто поражает своей тупостью и хамством”, – написал Рафаилов в фейсбуке.
Про сорт здесь.
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Напомним, вчера владелец “Ингульца” назвал Рафаилова старой и душевнобольной человеком.
Источник: sportanalytic.com