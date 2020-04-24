Рафаилов: Эта жирная существо поражает своей тупостью и хамством

Бывший генеральный директор “Зари” Сергей Рафаилов вероятно, прокомментировал недавние слова президента “Ингульца” Александра Поворознюка в свою сторону. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Всегда считал свиней достаточно умными животными, но эта жирная существо просто поражает своей тупостью и хамством”, – написал Рафаилов в фейсбуке.

Про сорт здесь.

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Напомним, вчера владелец “Ингульца” назвал Рафаилова старой и душевнобольной человеком.