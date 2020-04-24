Вратарь “Динамо”: Очень тяжело без футбола

Голкипер киевского “Динамо” Денис Бойко скучает за футболом. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Реально после двух недель карантина сложно психологически. Конечно, очень хорошо, что мы можем проводить время с семьей, уделять внимание близким. Но без футбола, без тренировок очень трудно.
Про сорт здесь.
Как будто отобрали любимую игрушку. Дай бог, чтобы быстрее закончился карантин. Сейчас надо максимально быть дома, главное – перетерпеть это все”, – сказал Бойко.
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Напомним, в среду Кабинет Министров Украины продлил карантин до 11 мая.
Источник: sportanalytic.com