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Футбол

Вратарь “Динамо”: Очень тяжело без футбола

Евгений НикитюкНет комментариев
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Голкипер киевского “Динамо” Денис Бойко скучает за футболом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Реально после двух недель карантина сложно психологически. Конечно, очень хорошо, что мы можем проводить время с семьей, уделять внимание близким. Но без футбола, без тренировок очень трудно.

Про сорт здесь.

Как будто отобрали любимую игрушку. Дай бог, чтобы быстрее закончился карантин. Сейчас надо максимально быть дома, главное – перетерпеть это все”, – сказал Бойко.

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Напомним, в среду Кабинет Министров Украины продлил карантин до 11 мая.

Источник: sportanalytic.com

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