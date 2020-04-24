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Футбол

Зинченко: “Ман Сити” хочет сократить нам зарплату

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Ман Сити” может сократить зарплаты футболистам в связи с кризисом вызванным коронавирусом. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал украинский защитник “горожан” Александр Зинченко.

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“Мы с клубом обсуждали сокращение зарплаты, но пока все в процессе переговоров. Думаю, мы найдем общий язык и клуб примет мудрое решение”, – сказал Зинченко.

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Напомним, ранее АПЛ дала рекомендации клубам сократить заработные платы игрокам на 30%.

Источник: sportanalytic.com

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