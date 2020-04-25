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Футбол

Чемпионат Нидерландов завершен без чемпиона и вылетевших

Сергей СумскойНет комментариев
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Сезон-2019/20 в чемпионате Нидерландов не будет доигран из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Было принято решение досрочно завершить турнир, а чемпиона и вылетевших команд не будет. Впервые с 1945 года в Эредивизи не будет чемпиона.

В ЛЧ на следующий сезон попадают «Аякс» (раунд плей-офф) и АЗ (2-й квалификационный раунд), в Лигу Европы – «Фейеноорд» (групповой этап), ПСВ и «Виллем II» (2-й квалификационный раунд).

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Про сорт здесь.

Последнее и предпоследнее место занимали «Ден Хааг» (19 очков) и Валвейк (15 очков). Они не вылетят во 2-й дивизион.

Финальная игра Кубка Нидерландов «Утрехт» – «Фейеноорд» также не будет сыграна.

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Тэги: Нидерланды
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