Хавбек “Зари”: Почему должны пропускать “Динамо” в Лигу чемпионов?

Полузащитник “Зари” Владислав Кабаєв объяснил свое отношение к турнирной таблице УПЛ, если чемпионат доиграть не удастся. Сообщает сайт EURO.com.ua
Он утверждает, что в таком случае не нужен никакой матч между “Зарей” и “Динамо” за место в квалификации Лиги чемпионов.
Про сорт здесь.
Кабаєв посоветовал просто взглянуть в турнирную таблицу и распределить места за ней. Так луганский клуб оказаться в отборе ЛЧ.
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Источник: sportanalytic.com