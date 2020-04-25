Хавбек “Зари”: Почему должны пропускать “Динамо” в Лигу чемпионов?

Полузащитник “Зари” Владислав Кабаєв объяснил свое отношение к турнирной таблице УПЛ, если чемпионат доиграть не удастся. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что в таком случае не нужен никакой матч между “Зарей” и “Динамо” за место в квалификации Лиги чемпионов.

Про сорт здесь.

Кабаєв посоветовал просто взглянуть в турнирную таблицу и распределить места за ней. Так луганский клуб оказаться в отборе ЛЧ.

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