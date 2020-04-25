Интер попытается приобрести Погба?

Ближайшим летом миланский “Интер” может попытаться оформить достаточно крупную сделку.

Как сообщает авторитетное итальянское издание Tuttosport, на днях представители миланского клуба контактировали с агентом полузащитника “Манчестер Юнайтед” и сборной Франции Полем Погба. Стороны обсудили условия возможного перехода, правда, пока без какой либо конкретики.

Сообщается, что определяющим фактором может стать персона главного тренера “Интера”Антонио Конте, с которым Погба работал ещё в “Ювентусе” и поддерживает хорошие отношения и сейчас.

Про сорт здесь.