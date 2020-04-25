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Футбол

Интер попытается приобрести Погба?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Поль Погба

Ближайшим летом миланский “Интер” может попытаться оформить достаточно крупную сделку.

Как сообщает авторитетное итальянское издание Tuttosport, на днях представители миланского клуба контактировали с агентом полузащитника “Манчестер Юнайтед” и сборной Франции Полем Погба. Стороны обсудили условия возможного перехода, правда, пока без какой либо конкретики.

Сообщается, что определяющим фактором может стать персона главного тренера “Интера”Антонио Конте, с которым Погба работал ещё в “Ювентусе” и поддерживает хорошие отношения и сейчас.

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Про сорт здесь.

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Тэги: ИнтерМЮПоль Погба
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