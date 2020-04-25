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Известный экс-форвард Шахтера призвал клуб вернуть в свой состав Коноплю

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ефим Конопля

Бывший нападающий сборной Украины и один из лучших нападающих в истории “Шахтера” Андрей Воробей посоветовал клубу обратить внимание на прогресс молодого воспитанника клуба Ефима Конопли.

Прошлыми летом молодой защитник в составе молодежной сборной Украины стал чемпионом мира, перебравшись на правах аренды в состав “Десны”, игрок демонстрирует хорошую игру, что позволяет ему бороться за место в составе “Шахтера” считает Воробей.

Коноплю я бы вернул после аренды в «Десне». В «Шахтере» на правом фланге обороны серьезная конкуренция, но я бы дал шанс молодому защитнику. В нынешнем сезоне Конопля произвел на меня впечатление.   

Про сорт здесь.

В нынешнем сезоне на счету Ефима Конопли 16 матчей в чемпионате Украины и три результативные передачи.

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Тэги: ДеснаЕфим КонопляШахтер
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