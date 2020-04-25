Кепа Аррисабалага останется в Челси

Руководство лондонского “Челси” отказалось от идеи продавать своего вратаря Кепу Аррисабалагу.

Как сообщает британская пресса, в свете грядущего финансового кризиса, лондонскому клубу будет не по карману приобретение нового вратаря. Также, в связи с карантином, без всякого сомнения сильно упадет рыночная стоимость Кепы Аррисабалаги, в связи с чем руководство клуба решило дать испанскому вратарю ещё один шанс.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер “Челси” Фрэнк Лэмпард был недоволен игрой испанского вратаря в нынешнем сезоне и попросил руководство клуба найти ему замену.

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