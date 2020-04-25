Легенда Ювентуса в следующем году завершит карьеру игрока

Известнейший защитник сборной Италии и туринского “Ювентуса” Джорджо Кьеллини следующим летом намерен повесить бутсы на гвоздь.

Как сообщает Tuttosport, в ближайшие дни 35-летний футболист поставит подпись под контрактом с “Ювентусом” сроком на один сезон. После окончания соглашения он перейдет в клуб на должность менеджера.

Напомним, свой первый матч Джорджо Кьеллини сыграл в составе “Ювентуса” в 2005 году. В общей сложности он провел за “Старую Синьору” свыше 500 матчей. Также в карьере игрока были “Фиорентина” и “Ливорно”.

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