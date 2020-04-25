Ньюкасл в числе претендентов на вингера Шахтера

Молодой полузащитник донецкого “Шахтера” Тете пользуется большим спросом на рынке трансферов.

Как сообщает globoesporte, летом в борьбу за перспективного бразильца планируют включиться английские “Ньюкасл” и “Лестер”. Главным претендентом являются “сороки”, которые в случае смены владельца, планируют потратить на приобретение новых игроков 230 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что большой интерес к Тете проявляет римская “Рома” и мюнхенская “Бавария”. “Шахтер” готов рассмотреть предложения клубов, но сумма компенсации должна быть не менее 50 миллионов евро, о чем сообщалось ранее.

Про сорт здесь.