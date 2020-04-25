ПСЖ нацелилось на одного из лидеров Ромы

Молодой талант римской “Ромы” Лоренцо Пеллегрини во время летнего трансферного окна может уйти на повышение.

Как сообщает итальянская пресса, большой интерес к 23-летнему полузащитнику проявляет французский ПСЖ”. Лучшая команда Франции последних лет планирует провернуть сделку в период с 1 по 30 июля этого года, так как именно в этот период будет действовать клаусула игрока, которая составляет 30 миллионов евро.

Сообщается, что инициатором приглашения выступает спортивный директор “ПСЖ” Леонардо, который хорошо знаком со способностями игрока по работе в Италии.

Про сорт здесь.

В нынешнем сезоне Лоренцо Пеллегрини отличился девятью точными передачами и одним забитым голом.