Шахтер претендует на восходящую звезду Бока Хуниорс

Донецкий “Шахтер” во время летнего трансферного окна может пополнить свой состав молодым аргентинским талантом “Бока Хуниорс” Николасом Капальдо.

По информации аргентинского журналиста Луиса Фрегосси, скауты “горняков” активно следили за 21-летним полузащитником на предолимпийском турнире в Колумбии, где полузащитник здорово проявил себя в составе молодежной сборной Аргентины. Существует высокая вероятность, что летом “Шахтер” попытается оформить его трансфер.

Отметим, в нынешнем сезоне Николас Капальдо является игроком основы “Бока Хуниорс”, на счету игрока 16 матчей в чемпионате Аргентины, а также одна результативная передача.

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