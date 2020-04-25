Тома Менье может стать игроком Тоттенхэма

Одним из первых новичков английского “Тоттенхэма” во время летнего трансферного окна может стать защитник сборной Бельгии и французского “ПСЖ” Тома Менье.

Как сообщает известное бельгийское издание Het Laatste Nieuws, инициатором приглашения защитник в лондонский клуб выступает главный тренер “Тоттенхэма” Жозе Моуринью, который на днях провел телефонный разговор с игроком. Контракт Менье подходит к завершению летом, что позволит “шпорам” подписать защитника бесплатно.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Менье 16 матчей в чемпионате Франции и одна голевая передача. Нынешний сезон четвертый для игрока в чемпионате Франции.

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