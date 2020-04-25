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Футбол

Цыганков интересен одному из клубов второй половины турнирной таблицы Серии А

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Цыганков

Лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков привлек к себе внимание скаутов одного итальянского клуба.

По информации ведущего программы ТаТоТаке Михаила Спиваковского, вингер киевского клуба входит в расширенный список возможных трансферов середняка Серии А, правда, вероятность сделки оценивается очень низко.

«Есть один инсайд, что Цыганков фигурирует в лонг-листе – это 25+ фамилий – в команде второй половины таблицы серии А. Эта команда не играет по схеме, где есть правый вингер.

Про сорт здесь.

А на позиции правого инсайда игрок, который в топ-5 лучших полузащитников лиги по данным Wyscout»

Напомним, в нынешнем сезоне в чемпионате Италии выступают два украинских футболиста, в составе “Аталанты” Руслан Малиновский, а в составе “Лечче” Евгений Шахов.

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Тэги: Виктор ЦыганковДинамоТаТоТаке
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