Владелец Ингульца озвучил официальный бюджет клуба

Владелец и президент одного из лидеров Первой лиги “Ингульца” Александр Поворознюк рассказал, во сколько ему обходиться содержание петровского клуба.

Ранее в прессе фигурировала сумма в размере пяти миллионов гривен за сезон.

Неправдивая цифра. Это официальная цифра. Но я не боюсь сказать, что игроки получают на порядок больше. Каким образом я плачу деньги – снимаю дивиденды с предприятия, плачу 10,5% налогов и потом свои деньги раздаю. Представьте, что я нищим подаю, а я просто футболистам отдаю. Про сорт здесь.

Напомним, в прошлом сезоне Александр Поворознюк не однократно давал своим игрокам премии за успешные выступления в кубке Украины, причем суммы которые фигурировали были в районе миллиона гривен.