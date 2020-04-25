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Футбол

Владелец Ингульца озвучил официальный бюджет клуба

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Поворознюк

Владелец и президент одного из лидеров Первой лиги “Ингульца” Александр Поворознюк рассказал, во сколько ему обходиться содержание петровского клуба.

Ранее в прессе фигурировала сумма в размере пяти миллионов гривен за сезон.

Неправдивая цифра. Это официальная цифра. Но я не боюсь сказать, что игроки получают на порядок больше. Каким образом я плачу деньги – снимаю дивиденды с предприятия, плачу 10,5% налогов и потом свои деньги раздаю.  Представьте, что я нищим подаю, а я просто футболистам отдаю. 

Про сорт здесь.

Напомним, в прошлом сезоне Александр Поворознюк не однократно давал своим игрокам премии за успешные выступления в кубке Украины, причем суммы которые фигурировали были в районе миллиона гривен.

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Тэги: Александр ПоворознюкИнгулецфинансы
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