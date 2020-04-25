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Футбол

Заря попытается подписать Андриевского

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Андриевский

Луганская “Заря” во время летнего трансферного окна может усилить свой состав полузащитником киевского “Динамо” Александром Андриевским.

По информации Динамомании, этой зимой луганский клуб уже контактировал с “Динамо” пытаясь договорится по переходу игрока, но сделка не состоялась. Не исключено, что летом “Заря” предпримет ещё одну попытку заполучить в свои ряды резервиста столичного клуба.

Стоить отметить, что в свое время Александр Андриевский уже играл на правах аренды за “Зарю”, причем был одним из лидеров команды и даже претендовал на вызов в сборную Украины, но вернувшись в “Динамо” игрок практически не появляется на футбольном поле.

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Про сорт здесь.

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Тэги: Александр АндриевскийДинамоЗаря
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