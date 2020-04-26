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Футбол

Bleacher Report: Два игрока Шахтера вошли в ТОП-7 самых перспективных бразильцев играющих в Европе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Додо

Молодые таланты донецкого “Шахтера” Додо и Тете в будущем могут перейти в ведущие клубы Европы.

Известный портал Bleacher Report включил двух игроков “горняков” в ТОП-7 самых перспективных бразильцев выступающих в Европе, которые находятся на “карандаше” в европейских грандов. К Додо приписывают интерес мюнхенской “Баварии”, Тете интересен “Роме”, “Тоттенхэму” и все той же “Баварии”.

Отметим, за Тете “Шахтер” два года заплатил “Гремио” 15 миллионов евро, Додо перешел в “Шахтер” всего лишь за два миллиона евро. Ожидается, что в случае продажи игроков украинский клуб может выручить около 80 миллионов евро.

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Тэги: ДодоТетеШахтер
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