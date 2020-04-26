Дайо Упамекано близок к переходу в Баварию

Молодой защитник “Лейпцига” Дайо Упамекано во время летнего трансферного окна сменит клубную прописку.

Как сообщает Soccerlink, новым клубом игрока должна стать мюнхенская “Бавария”. Руководство немецкого гранда уже достигло договоренности с самим футболистом, в ближайшее время должны состоятся переговоры с клубом игрока. Сделка оценивается в 58 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что большие планы на игрока имеют “Ливерпуль”, “ПСЖ” и “Барселона”. В нынешнем сезоне на счету защитника 21 матч в чемпионате Германии.

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