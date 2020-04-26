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Футбол

Игрок “Ман Сити” зовет в свою команду Малиновского

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко признался, что был бы рад видеть своим одноклубником Руслана Малиновского. Сообщает сайт EURO.com.ua

Зинченко признался пресс-службе УАФ, что Малиновский был бы идеальной заменой для Давида Силвы, который покинет клуб во время ближайшего трансферного окна.

Про сорт здесь.

Александр отметил, что хавбек “Аталанты” берет свое за счет характера, ведь никогда не сдается перед обстоятельствами.

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Источник: sportanalytic.com

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