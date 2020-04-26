Игрок “Ман Сити” зовет в свою команду Малиновского

Защитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко признался, что был бы рад видеть своим одноклубником Руслана Малиновского. Сообщает сайт EURO.com.ua

Зинченко признался пресс-службе УАФ, что Малиновский был бы идеальной заменой для Давида Силвы, который покинет клуб во время ближайшего трансферного окна.

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Александр отметил, что хавбек “Аталанты” берет свое за счет характера, ведь никогда не сдается перед обстоятельствами.

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