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Футбол

Манчестер Юнайтед включается в борьбу за Камавингу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдуардо Камавинга

Нешуточная борьба обещает развернутся летом за 17-летнее дарование французского “Ренна” Эдуардо Камавингу.

По информации британского издания Metro, помимо мадридского “Реала”, который считается главным претендентом на звездочку “Ренна”, большие планы относительного игрока имеет также “Манчестер Юнайтед”, который видит в лице Камавингы возможную замену Полю Погба, в случае ухода последнего.

Отметим, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Ренн” Камавинга провел 21 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Про сорт здесь.

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Тэги: МЮРеннЭдуардо Камавинга
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