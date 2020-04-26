Реал сделает Лунина вторым вратарем

Грядущий финансовый кризис с которым скорей всего столкнуться все европейские клубы, вынуждает ТОП-клубы искать дополнительные варианты для усиления.

Мадридский “Реал” откажется от приобретения второго вратаря “ПСЖ” Альфонсо Ареоля. Как сообщает авторитетное испанское издание AS, в клубе приняли решение дать шанс Андрею Лунину, который неплохо проявил себя в составе “Овьедо”. Украинский вратарь находится на контракте в “Реале”, к тому же его заработная плата более чем в два раза меньше, чем в Ареоля.

Напомним, ранее сообщалось, что в планы “Реала” входит приобретение вратаря “Милана” Джанлуиджи Доннаруммы, но и от итальянца “королевскому клубу” придется в связи с экономией.

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