УПЛ отменила регистрацию единому кандидату на пост президента

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий говорит, что руководитель Львовской федерации футбола Александр Шевченко больше не является кандидатом на пост президента. Сообщает сайт EURO.com.ua

Связано это с тем, что выборы перенесли на 25 мая, а поэтому все потенциальные кандидаты должны еще раз подавать свои кандидатуры. Точнее, это должны делать клубы УПЛ.

Про сорт здесь.

Это означает, что Михаил Метревели и Олег Смалійчук имеют время до 15 мая, чтобы все же упросить хоть один клуб подать их кандидатуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин вспомнил об УПЛ: Когда можно тренироваться и играть матчи