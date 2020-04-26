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Футбол

УПЛ отменила регистрацию единому кандидату на пост президента

Евгений НикитюкНет комментариев
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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий говорит, что руководитель Львовской федерации футбола Александр Шевченко больше не является кандидатом на пост президента. Сообщает сайт EURO.com.ua

Связано это с тем, что выборы перенесли на 25 мая, а поэтому все потенциальные кандидаты должны еще раз подавать свои кандидатуры. Точнее, это должны делать клубы УПЛ.

Про сорт здесь.

Это означает, что Михаил Метревели и Олег Смалійчук имеют время до 15 мая, чтобы все же упросить хоть один клуб подать их кандидатуру.

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Источник: sportanalytic.com

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