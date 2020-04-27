Анкарагюджу начал переговоры с Динамо по переходу Родригеша

Вингер киевского “Динамо” Жерсон Родригеш, который зимой перешел на правах аренды в “Анкарагюджу”, сумел убедить руководство турецкого клуба в своей профпригодности.

По информации турецкой прессы, переговоры по переходу игрока уже стартовали, правда, все пока находиться на стадии переговоров. Подтверждает факт переговоров и президент “Анкарагюджу” Фатих Мерт.

Мы встречались с «Динамо» и общались по трансферу Родригеса. Между нами нет окончательной договоренности, но есть устное соглашение, – цитирует Мерта fotomac.com.tr. Про сорт здесь.

Напомним, в семи матчах за свой новый клуб Жерсон Родригеш забил три гола и сделал две результативные передачи.