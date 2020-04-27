Арум исключил вероятность проведения боя между Фьюри и Джошуа в Саудовской Аравии

Несмотря на огромные интерес к возможному бою между лучшими боксерами в супертяжелом весе современности Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), шансы, что звездные спортсмены в скором времени сойдутся в очном противостоянии очень невысокие.

Одной из главных причин, почему сейчас бой маловероятный промоутер Фьюри Боб Арум назвал неопределенность с местом проведения потенциального боя, причем, вариант с Саудовской Аравией он отбросил сразу.

«Допустим условно говоря завтра мы победим коронавирус. Но где нам провести бой между Фьюри и Джошуа? Было много разговоров о том, что этот поединок хотят принять в Саудовской Аравии. Но вы давно смотрели цены на нефть? Как считаете, если за баррель нефти дают ноль целых хрен десятых долларов, то за какие деньги саудиты сделают такое масштабное событие?» Про сорт здесь.

Напомним, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа владеют всеми четырьмя чемпионскими поясами хэвивейта.