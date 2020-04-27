Понедельник, 27 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАрум исключил вероятность проведения боя между Фьюри и Джошуа в Саудовской Аравии
Футбол

Арум исключил вероятность проведения боя между Фьюри и Джошуа в Саудовской Аравии

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Боб Арум

Несмотря на огромные интерес к возможному бою между лучшими боксерами в супертяжелом весе современности  Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), шансы, что звездные спортсмены в скором времени сойдутся в очном противостоянии очень невысокие.

Одной из главных причин, почему сейчас бой маловероятный промоутер Фьюри Боб Арум назвал неопределенность с местом проведения потенциального боя, причем, вариант с Саудовской Аравией он отбросил сразу.

«Допустим условно говоря завтра мы победим коронавирус. Но где нам провести бой между Фьюри и Джошуа? Было много разговоров о том, что этот поединок хотят принять в Саудовской Аравии. Но вы давно смотрели цены на нефть? Как считаете, если за баррель нефти дают ноль целых хрен десятых долларов, то за какие деньги саудиты сделают такое масштабное событие?»

Про сорт здесь.

Напомним, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа владеют всеми четырьмя чемпионскими поясами хэвивейта.

Читайте также:  Тайсон Фьюри может провести бой за титул чемпиона WWE

загрузка...
Тэги: Боб АрумТайсон ФьюриЭнтони Джошуа
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Йосип Пиварич
Пиварич не исключает своего ухода из Динамо

Милан нацелился на дарование Бенфики

Анхелиньо
Лейпциг надеется приобрести Анхелиньо

Фонсека: Я хочу видеть в “Роме” двух игроков “Шахтера”

Калиду Кулибали
Ньюкасл начал переговоры по переходу звезды Наполи

Закрыть