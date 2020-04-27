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Футбол

Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Интере

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдинсон Кавани

Звезда сборной Уругвая и французского “ПСЖ” Эдинсон Кавани может следующий сезон начать в составе миланского “Интера”.

Как сообщает итальянская пресса, на днях агенты футболиста встречались с боссами миланского “Интера”, предложив услуги игрока “нерадзурри”. Сообщается, что миланский клуб заинтересован в подписании форварда, но лишь при условии, что он перейдет в клуб на правах свободного агента.

Напомним, контракт Эдинсона Кавани с “ПСЖ” заканчивается этим летом, руководство французского клуба пока ещё не определилось, предлагать ли ему новый контракт. Сообщалось, что игрок интересен также “Ньюкаслу” и Бока Хуниорс”.

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Тэги: ИнтерПСЖЭдинсон Кавани
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