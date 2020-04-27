Экс-звезда Шахтера станет игроком Арсенала

Судя по всему экс-полузащитник донецкого “Шахтера” Виллиан определился со своим будущем.

31-летний бразильский футболист, который последние семь сезонов провел в составе лондонского “Челси”, летом подпишет контракт с ещё одним клубом из столицы – “Арсеналом”. По информации комментатора ESPN Хорхе Николы, “канониры” ближе всего к подписанию Виллиана. Не против перехода и сам игрок, которого привлекает наличие в составе “Арсенала” других бразильских исполнителей.

Напомним, контракт Виллиана с “Челси” заканчивается этим летом, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны “Барселоны” и “Ювентуса”.

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