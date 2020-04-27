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Футбол

Ещё один талант Бока Хуниорс в сфере интересов Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Агустин Обандо

Лучшая команда Украины последних лет донецкий “Шахтер” активно мониторит рынок молодых талантов чемпионата Аргентины.

На днях появилась информация об интересе “горняков” к молодому полузащитнику “Бока Хуниорс” Николасу Капальдо, но, как оказалось, он не единственный, кто интересен украинскому гранду.

По словам директора академии “Шахтера” Хорхе Раффо, который в свое время работал, как раз таки в “Бока Хуниорс”, лидер чемпионата Украины проявляет большой интерес к Агустино Обандо, причем, сделка может состояться уже в скором времени.

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Про сорт здесь.

Отметим, 20-летний Агустин Обандо является игроком основы “Бока Хуниорс”, в минувшем чемпионате он провел 19 матчей и сделал две результативные передачи. Его контракт истекает через два года.

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Тэги: Агустин ОбандоБока ХуниорсглавноеШахтер
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