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Лейпциг надеется приобрести Анхелиньо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Анхелиньо

Немецкий “Лейпциг”, не теряет надежд заполучить молодого защитника английского “Манчестер Сити” Анхелиньо.

Перебравшись зимой в состав “быков” на правах аренды 23-летний защитник сумел впечатлить тренерский штаб “Лейпцига”. Как сообщают немецкие СМИ в клубе рассматривают варианты с активацией опции выкупа игрока в “Манчестер Сити” за 30 миллионов евро, что предусмотрено в соглашении между сторонами.

Напомним, что ранее руководство “Манчестер Сити” планировало вернуть игрока из аренды и дать ему шанс закрепится в команде. К слову, Анхелиньо выступает на левом фланге защиты, где часто выходит украинский универсал Александр Зинченко.

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Про сорт здесь.

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Тэги: АнхелиньоМСРБ Лейпциг
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