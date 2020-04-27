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Футбол

Ливерпуль отложил реконструкцию Энфилда

Сергей СумскойНет комментариев
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Руководство «Ливерпуль» приняло решение приостановить проект по перестройке «Энфилда» из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт «Красных», работы перенесены как минимум на один год. Таким образом, самой ранней датой завершения перестройки теперь – это лето 2023 года.

Напомним, «Ливерпуль» хотел увеличить вместимость стадиона с нынешних 54 074 до 61 тысяч мест к концу 2020 года. На строительство планировалось выделить 60 млн фунтов.

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Про сорт здесь.

Завершить ремонтные работы планировали к лету 2022 года.

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Тэги: Ливерпуль
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