Ливерпуль отложил реконструкцию Энфилда

Руководство «Ливерпуль» приняло решение приостановить проект по перестройке «Энфилда» из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт «Красных», работы перенесены как минимум на один год. Таким образом, самой ранней датой завершения перестройки теперь – это лето 2023 года.

Напомним, «Ливерпуль» хотел увеличить вместимость стадиона с нынешних 54 074 до 61 тысяч мест к концу 2020 года. На строительство планировалось выделить 60 млн фунтов.

Про сорт здесь.

Завершить ремонтные работы планировали к лету 2022 года.