Милан нацелился на дарование Бенфики

Молодой талант португальской “Бенфики” Флорентину Луиш может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.
По информации итальянских СМИ большой интерес к 20-летнему полузащитнику проявляет “Милан”, который летом уже пытался договорится по трансферу игрока, но клуб отпугнула клаусула игрока в размере 120 миллионов евро.
Сообщается, что в качестве компенсации “Милан” готов предложить “Бенфике” своего полузащитника Лукаса Пакету, который желает летом покинуть клуб.
Про сорт здесь.
В нынешнем сезоне Флорентину Луиш принял участие в восьми матчах “Бенфики”, результативными действиями игрок не отличался.
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