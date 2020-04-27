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Футбол

Милан нацелился на дарование Бенфики

Андрей ОгородникНет комментариев
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Молодой талант португальской “Бенфики” Флорентину Луиш может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

По информации итальянских СМИ большой интерес к 20-летнему полузащитнику проявляет “Милан”, который летом уже пытался договорится по трансферу игрока, но клуб отпугнула клаусула игрока в размере 120 миллионов евро.

Сообщается, что в качестве компенсации “Милан” готов предложить “Бенфике” своего полузащитника Лукаса Пакету, который желает летом покинуть клуб.

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Про сорт здесь.

В нынешнем сезоне Флорентину Луиш принял участие в восьми матчах “Бенфики”, результативными действиями игрок не отличался.

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Тэги: БенфикаФлорентину Луиш
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