Милан нацелился на дарование Бенфики

Молодой талант португальской “Бенфики” Флорентину Луиш может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

По информации итальянских СМИ большой интерес к 20-летнему полузащитнику проявляет “Милан”, который летом уже пытался договорится по трансферу игрока, но клуб отпугнула клаусула игрока в размере 120 миллионов евро.

Сообщается, что в качестве компенсации “Милан” готов предложить “Бенфике” своего полузащитника Лукаса Пакету, который желает летом покинуть клуб.

Про сорт здесь.

В нынешнем сезоне Флорентину Луиш принял участие в восьми матчах “Бенфики”, результативными действиями игрок не отличался.