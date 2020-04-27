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Ньюкасл начал переговоры по переходу звезды Наполи

Андрей ОгородникНет комментариев
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Калиду Кулибали

Английский “Ньюкасл”, который в скором времени может превратиться в один из самых богатых клубов АПЛ, несмотря на то, что смена владельцев ещё не состоялась, уже сейчас начал активную работу по усилению состава.

Как сообщает Foot Mercato, руководство “Ньюкасла” начало переговоры по одному из самых востребованных защитников Европы Калиду Кулибали. Вероятная сделка оценивается почти в 100 миллионов евро.

Напомним, что ранее из-за высокой стоимости сенегальского защитника, от его приобретения отказались “Манчестер Сити” и “ПСЖ”. Ранее сообщалось, что в планы “Ньюкасла” входит подписание Эдинсона Кавани и Тете.

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Тэги: Калиду КулибалиНаполиНьюкасл
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