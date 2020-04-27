Понедельник, 27 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Карпаты выдвинули Смалийчука на должность президента УПЛ
Футбол

Официально: Карпаты выдвинули Смалийчука на должность президента УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Олег Смалийчук

Перенос даты голосования за нового президента УПЛ дал возможность Олегу Смалийчуку баллотироваться на столь почетную должность.

Как сообщает официальный сайт львовских “Карпат”, клуб повторно выдвинул бывшего вице-президента клуба на должность президента УПЛ. Голосование запланировано на 25 мая.

Напомним, ранее “Карпаты” уже выдвигали Смалийчука на эту должность, но не успели подать заявку до окончания дедлайна. Но после переноса голосования на 25 мая, срок подачи заявок был продлен до 15 мая, чем львовский клуб и воспользовался.

Читайте также:  Мякушко опроверг информацию о переговорах с Десной

Про сорт здесь.

Ещё одним претендентом на должность президента УПЛ является Александр Шевченко.

загрузка...
Тэги: главноеКарпатыОлег СмалийчукУПЛ
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Агустин Обандо
Ещё один талант Бока Хуниорс в сфере интересов Шахтера

Защитник “Карпат” отказался от трансфера в “Динамо”

Русин дал собаке имя легионера “Шахтера”

“Заря” требует 1,5 млн евро за экс-легионера “Металлиста”

Все матчи УПЛ могут доигрывать футболисты в масках

Закрыть