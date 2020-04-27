Официально: Карпаты выдвинули Смалийчука на должность президента УПЛ

Перенос даты голосования за нового президента УПЛ дал возможность Олегу Смалийчуку баллотироваться на столь почетную должность.

Как сообщает официальный сайт львовских “Карпат”, клуб повторно выдвинул бывшего вице-президента клуба на должность президента УПЛ. Голосование запланировано на 25 мая.

Напомним, ранее “Карпаты” уже выдвигали Смалийчука на эту должность, но не успели подать заявку до окончания дедлайна. Но после переноса голосования на 25 мая, срок подачи заявок был продлен до 15 мая, чем львовский клуб и воспользовался.

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Ещё одним претендентом на должность президента УПЛ является Александр Шевченко.