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Пиварич не исключает своего ухода из Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Йосип Пиварич

Известный хорватский защитники Йосип Пиварич, который является действующим вице-чемпионом мира, может покинуть киевское “Динамо” бесплатно.

Контракт игрока подходит к завершению и судя по всему продлеваться не будет, о чем сообщил сам футболист.

Мой контракт истекает этим летом. Пока я живу в неведении, что делать дальше. Сказали, что увидим позже, поговорим в течение сезона. Но пока все в ожидании.

Про сорт здесь.

Напомним, в нынешнем сезоне Йосип Пиварич провел лишь один матч в чемпионате Украины, не намного лучше выглядит его и прошлогодняя статистика, согласно которой он провел лишь шесть матчей.

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Тэги: ДинамоЙосип Пиваричконтракт
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