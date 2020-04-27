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Футбол

Сборная Украины планирует закупить 5 аппаратов ШВЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Футболисты сборной Украины по футболу не собираются оставаться в стороне борьбы с пандемией коронавируса.

По словам полузащитника сборной Александра Зинченко официальному сайту УАФ, сейчас в команде всерьез рассматривают вариант с покупкой пяти аппарат штучной вентиляции легких, которые необходимы для особо критичных пациентов у которых появляются осложнения вызванные коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 27 апреля, в Украине инфицировано свыше 8000 тысяч людей, более 200 человек умерли от коронавирусной болезни.

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Тэги: Александр ЗинченкокоронавирусСборная Украины
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