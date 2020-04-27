Стало известно, когда может возобновиться УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий поделился планами, которые разрабатывает руководство украинской Премьер лиги относительно завершения футбольного сезона.

По словам чиновника, оставшиеся девять туров планируют доиграть за семь недель, но это станет возможным лишь при условии, что карантин отменят 11 мая, как планировалось ранее.

«На сегодня у нас следующий план. Есть разработанный проект календаря возобновления чемпионата Украины. Этот план-календарь будет разослан всем клубам лиги, он обязательно будет согласовываться с УАФ, и совместно с ассоциацией мы согласуем план выхода клубов украинской премьер-лиги из карантина. Про сорт здесь.

Календарь будет предусматривать в себе подготовительные сборы, чтобы футболисты смогли возобновить свои физические кондиции и после этого приступят к чемпионату. Ориентировочно на доигрывание чемпионата УПЛ понадобится порядка 7 недель.

Мы зависим от решения нашего правительства. Если нам позволят выйти, как и было озвучено, 12 мая, то будет хорошо. Если нет – то тогда будут внесены коррективы, которые также будут обсуждены с клубами.

Проект календаря предусматривает конкретные даты – мы планируем начинать в начале июня»