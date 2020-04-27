Все матчи УПЛ могут доигрывать футболисты в масках

Защитник “Динамо” Александр Караваев подтвердил, что вероятность доигрывания чемпионата в масках действительно присутствует. Сообщает сайт EURO.com.ua

Футболист надеется, что над этим поработают специалисты, ведь бегать 90 минут в обычных медицинских масках будет невероятно трудно.

Про сорт здесь.

Караваев в разговоре с каналом “Футбол” говорит, что если все будет продумано, тогда игроки оденут их без проблем.

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