Ювентус расторгнет контракт с Игуаином?

Серьезный конфликт назревает между нападающим сборной Аргентины Гонсало Игуаином и его клубом туринским “Ювентусом”.

Как сообщает Tuttosport, на днях руководство “Старой Синьоры” потребовало от иностранных игроков вернуться в расположение клуба после отлучки связанной с карантином.

В числе игроков, которых призвали вернуться в Турин был и Гонсало Игуаин, который сейчас пребывает в Аргентине. Несмотря на то, что форвард находится дома присматривая за больной на рак матерью, это не стало уважительной причиной. К тому же, ситуацию усугубил тот факт, что игрок даже не вышел на связь после требований “Ювентуса”.

Про сорт здесь.

Ожидается, что если ситуация не измениться в ближайшее время, контракт с Игуаином будет расторгнут.