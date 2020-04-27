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Футбол

Ювентус расторгнет контракт с Игуаином?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Гонсало Игуаин

Серьезный конфликт назревает между нападающим сборной Аргентины Гонсало Игуаином и его клубом туринским “Ювентусом”.

Как сообщает Tuttosport, на днях руководство “Старой Синьоры” потребовало от иностранных игроков вернуться в расположение клуба после отлучки связанной с карантином.

В числе игроков, которых призвали вернуться в Турин был и Гонсало Игуаин, который сейчас пребывает в Аргентине. Несмотря на то, что форвард находится дома присматривая за больной на рак матерью, это не стало уважительной причиной. К тому же, ситуацию усугубил тот факт, что игрок даже не вышел на связь после требований “Ювентуса”.

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Про сорт здесь.

Ожидается, что если ситуация не измениться в ближайшее время, контракт с Игуаином будет расторгнут.

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Тэги: Гонсало ИгуаинкоронавирусЮвентус
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